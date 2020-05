Canela libera, com restrições, abertura de hotéis, pousadas e parques

Continua depois da publicidade

Após videoconferência comandada pelo vice-prefeito de Canela, Gilberto Cezar, com entidades ligadas ao trade turístico, secretários municipais e adjuntos e Procuradoria do Município, foi publicado o decreto municipal nº 8.742, de 7 de maio de 2020, que determina procedimentos para reabertura/retomada gradual das atividades e operações em hotéis, pousadas, aluguéis de temporada, parques e atrações turísticas.

Dentre as determinações do decreto, os estabelecimentos do ramo hoteleiro poderão receber até 50% de sua capacidade máxima de unidades habitacionais (UH`s), devendo realizar logística de distribuição para funcionamento simultâneo, tais como blocos, andares ou categorias de apartamentos próximos, visando ao controle de fluxo de circulação e serviços.

Em se tratando de alojamentos compartilhados (hostels ou albergues), somente poderão entrar em funcionamento quartos individuais com banheiros individuais, ficando vedado o compartilhamento de quartos, banheiros e áreas comuns como cozinha e espaços de lazer.

Ficam proibidas, a qualquer título, novas hospedagens na modalidade de aluguel por temporada, mesmo aquelas por aplicativo, devido à impossibilidade técnica e material de controle efetivo de ações ao combate ao covid-19.

Já parques, atrações turísticas, museus, áreas ou ambientes temáticos e afins devem obedecer às normas de higiene e segurança. Os estabelecimentos poderão receber até 50% (cinquenta por cento) de sua capacidade máxima de visitantes, devendo realizar orientação ao público a fim de evitar aglomeração e observar a etiqueta sanitária.

É obrigatório o uso de máscaras individuais no interior do estabelecimento por hóspede, cliente e funcionário. No caso da hotelaria e nos atrativos turísticos, a obrigatoriedade também se mantém para funcionários e os visitantes para ingressar e permanecer nas dependências do estabelecimento.

“Temos que buscar a unicidade de esforços e trabalhar em conjunto na Região das Hortênsias, com Gramado especialmente, para poder garantir a saúde pública, mas também organizar uma retomada gradativa das atividades, com cuidado à questão sanitária e sem ceticismo em relação ao vírus. É importante buscar a união com foco em proteger a saúde e preservar os empregos. Buscar um equilíbrio seguro e focar nas ações diárias, sem descuidar de nada. Esse é o caminho mais viável para sairmos dessa crise mais fortes”, frisa o vice-prefeito Gilberto Cezar.



REUNIÃO DEFINIU REGRAS

Na manhã de hoje (7), as equipes de saúde, Procuradoria, turismo e governança estiveram reunidos para tratar das regras de segurança e cuidados que passaram a fazer parte do decreto, principalmente sobre a abertura dos hotéis, pousadas, parques e demais atrações turísticas.

