Canela – Secretaria de Meio Ambiente fiscaliza arroios do município

Continua depois da publicidade

Para avaliar os impactos da pandemia na qualidade dos recursos hídricos a Secretaria de Meio Ambiente procedeu com a coleta de amostras de diversos arroios da porção urbana.

As coletas foram realizadas no dia 15 de abril por técnicos da própria secretaria e da empresa contratada. As coletas atendem, também o Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público de Canela, nos termos do IC 00737.00027/2008.

Os resultados das coletas serão avaliadas e elaborado relatório das condições verificadas que serão divulgadas assim que todos os dados estiverem concluídos.

Fotos: Divulgação/Secretaria de Meio Ambiente