Gramado – Veículo em alta velocidade colide contra rótula e capota

O condutor do veículo não possuí habilitação e estava embriagado, situação que levou a sua prisão

Na noite de quarta-feira (06), por volta das 23 horas, a Brigada Militar de Gramado foi acionada na Rua Senador Salgado Filho, no Centro, para atender um acidente de trânsito, após ligações de populares, via 190, informando que o condutor do veículo estava em alta velocidade, não conseguiu contornar uma rótula e acabou chocando-se contra ela, na sequência vindo a capotar o veículo.

No local a guarnição visualizou o automóvel Celta vermelho, placas de Gramado, capotado. O SAMU e Bombeiros já tinham efetuado o resgate do condutor de 35 anos e encaminhado ao hospital.

Durante o atendimento foi constatado que ele estava com sinais de embriaguez, sendo convidado a realizar o teste do etilometro, porém recusado pelo motorista. Foi confeccionado a prova testemunhal pela guarnição de serviço e clínica pelo médico plantonista, constatando seu estado etílico. Ele ainda não possuía carteira de habilitação (CNH). Após atendimento no hospital ele foi preso em flagrante por embriaguez ao volante e conduzido a delegacia onde foi registrada a ocorrência.