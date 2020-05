Continua depois da publicidade

O Prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, junto do Gabinete de Crise, recebeu nesta manhã de sexta-feira, dia 08, representantes do Sindtur. Na ocasião, os hoteleiros trouxeram dúvidas e solicitações da categoria, devido ao último decreto publicado. O prefeito comenta que o momento foi de trazer apontamentos. “A reunião com a hotelaria nesta manhã foi de diálogos sobre eventuais ajustes. Vamos trabalhar para analisar as reivindicações do setor”, afirma.

Foto: Fernanda Fauth