Tequila Baby arrecada mais de uma tonelada de alimentos para instituições da Serra durante live beneficente

As doações foram entregues para o Hospital de Caridade de Canela e a APAE Gramado na manhã desta segunda-feira (11)

A live beneficente realizada pela Tequila Baby no último dia 2 de maio entrou para a história da banda. Além de fazer um show em formato inédito, com mais de duas horas de interação com os fãs pelo YouTube, Facebook, Instagram e Twitter, a banda conseguiu arrecadar verba para doar mais de 1,3 tonelada de alimentos para duas instituições da Serra Gaúcha: o Hospital de Caridade de Canela e a APAE Gramado – Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. A doação foi feita pelos fãs que somaram mais de 250 mil visualizações nas quatro plataformas em que a live foi exibida e que levaram a banda ao sexto lugar nos Trending Topics do Twitter no Brasil. Os alimentos foram entregues na manhã desta segunda-feira, dia 11 de maio, pela Blue Show, produtora da banda.



A transmissão fez parte das comemorações dos 25 anos de estrada da banda e contou com a participação completa do grupo, que inclui os fundadores Duda Calvin (voz) e James Andrew (guitarra), os integrantes de longa data Rodrigo Gaspareto (baixo) e Rafael Heck (bateria), além de Thiago Heinrich que entrou recentemente somando mais uma guitarra e voz, além de agregar piano e acordeom. A ação teve patrocínio de Salva Craft Beer, Deutschips e Consulado Gaúcho de São Paulo, apoio da Harley Motor Show e produção da Blue Show, além do apoio do Rissul na doação de alimentos. “Queremos muito agradecer ao público que compartilhou e participou ativamente do show mandando fotos, fazendo postagens, convidando os amigos e doando. A música pode muito mais do que a gente imagina”, diz Duda.