DP já distribuiu mais de 10 toneladas de alimentos em Canela

Continua depois da publicidade

A Campanha Fazer Canela Feliz, da Delegacia de Polícia Civil de Canela, já distribuiu mais de 10 toneladas de alimentos para famílias carentes. Lançada em 15 de abril, a campanha contou com a adesão de diversas ações sociais realizadas na cidade, as quais levaram seus donativos até o órgão policial, para distribuição.

No interior da DP, um grupo de voluntárias tem organizado as doações e cadastrado as famílias que são beneficiadas, cruzando com o cadastro da Assistência Social do Município.

Segundo o delegado Vladimir Medeiros, somente nesta terça (12), 20 cestas básicas foram distribuídas, mas a procura continua grande, devido à crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus.

Quem quiser e puder contribuir com a campanha, pode deixar sua doação, seja alimento, agasalhos ou fraldas, diretamente na Delegacia.

Fotos: Divulgação/DP Canela