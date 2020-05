Festejar Gramado confirma quinta edição para outubro

Continua depois da publicidade

Evento pretende conectar o mercado de eventos durante dois dias no Expogramado, conjugando conteúdo e negócios

Acreditando na retomada do mercado de eventos no segundo semestre, a Festejar Gramado anunciou uma nova data para sua quinta edição. O evento acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro de 2020, no Expogramado, desta vez conjugando a área de exposição e conteúdo no mesmo local. Todas as medidas de segurança estão sendo adotadas para garantir a realização do evento.

O objetivo da Festejar é conectar o mercado dos eventos, facilitar o contato e aproximar interesses. Desta forma, a grade de conteúdo vai trazer inspiração para o novo momento do mercado pós pandemia, soluções efetivas e cases de sucesso. Já na área de exposição, os estandes cooperativados buscam garantir um número maior de expositores, trazendo inclusive fornecedores de serviços até então dispensáveis, como cabines de higienização e EPI’s.

O evento também está atento às novas diretrizes e protocolos da vigilância sanitária, adaptando cada detalhe para garantir a segurança dos participantes e expositores. Além disso, a Festejar será realizada em dias de semana, quarta e quinta-feira, diferente das últimas edições que ocorreram nos finais de semana. Com isso, o evento estará contribuindo para que um maior número de expositores possa participar.

“Estamos otimistas e confiantes de que o mercado dos eventos voltará com ainda mais força. Sonhos foram adiados, mas permanecerão vivos. Novos produtos serão criados para atender novas demandas. O que as pessoas mais sentem falta hoje é do afeto, do contato pessoal, do olho no olho. Isso nos leva a acreditar que, quando tudo isso passar, vamos festejar a vida, os negócios e as conquistas”, projeta a CEO do Festejar Gramado, Tati Noel.

Foco no conhecimento e na oportunidade de negócios

A Festejar pretende ser o farol de conhecimento e oportunidades de negócios para 2021, o palco para a arrancada de um novo futuro pós pandemia. No seminário, uma nova forma de acomodação do público será adotada, respeitando o distanciamento social, mas aproximando pessoas e conteúdo.

Uma das atrações previstas para os participantes do seminário será uma visita aos bastidores do Natal Luz, onde poderão acompanhar cada detalhe do evento, desde a concepção da decoração, produção de figurinos, questões técnicas e artísticas. Essa ação será realizada graças ao apoio da GramadoTur e é uma oportunidade ímpar de conhecer os bastidores do maior evento natalino da América Latina.

A tradicional Rodada de Negócios conduzida pelo Sebrae também será realizada e aberta ao público em geral, assim como a feira de negócios, que terá acesso gratuito.

O Festejar Gramado é realizado em parceria com a Rossi & Zorzanello Eventos e Empreendimentos e conta com o apoio da GramadoTur. Mais informações no site www.festejargramado.com.br.

Fotos: Divulgação/Festejar.