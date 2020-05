Associação de Parques prevê retomada positiva do setor no segundo semestre

Continua depois da publicidade

Após o decreto governamental que liberou a reabertura dos parques de diversão no Rio Grande do Sul, a cidade de Gramado – considerada um dos principais destinos turísticos do Brasil – registrou um pequeno movimento de visitantes no último final de semana.

Até o momento, duas atrações retomaram as atividades: o Parque dos Dinossauros e o Museu de Cera Dreamland. Segundo a presidente da Associação dos Parques e Atrativos da Serra Gaúcha – APASG, Manu da Costa, a expectativa é de que outros empreendimentos do setor de entretenimento como, por exemplo, o Snowland, reabram no mês de junho. “Neste primeiro momento, tivemos poucas aberturas porque defendemos que a retomada seja aos poucos, avaliando o comportamento dos turistas e também da comunidade”, explica.

Nas últimas semanas, a APASG trabalhou em conjunto com associações que representam parques no Brasil e no exterior na criação de protocolos de segurança que estão sendo implantados nas atrações da serra gaúcha. “Os parques estão abrindo de forma gradativa, seguindo à risca todas as normas estabelecidas”, informa a presidente.



Manu da Costa destaca que não há como precisar exatamente quando as atividades de entretenimento estarão funcionando plenamente, pois o setor está sujeito a vários fatores, como os resultados na área da saúde contra o Covid-19, as orientações da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, além de decisões do Governo e de administradores.



Para a entidade, as restrições para viagens internacionais e o extremo cuidado que Gramado está tendo com os protocolos de segurança sanitária tornarão a cidade uma opção viável e segura para o turista que quiser passear e desfrutar de um destino lindo e com estrutura completa”, destaca ela, e completa: “Estamos muito positivos para a retomada no segundo semestre”.



Desde o dia 19 de março, Gramado adotou o isolamento social e a população vem cumprindo a recomendação de ficar em casa. Até o momento, a cidade teve apenas dois casos importados de Covid-19, já curados. Enquanto isso, está se preparando para a retomada. Hotéis, restaurantes e atrativos turísticos estão sendo revitalizados, e os jardins públicos continuam sendo cuidados com o mesmo zelo de antes do Coronavírus.



Gramado terá um segundo semestre de muitos eventos, como Festival de Cinema, Fórum de Estudos Turísticos, Festival de Gastronomia, Gramado Summit, Festuris e Natal Luz, entre outros. Na área corporativa, o Convention Bureau está trabalhando no remanejamento de 37 eventos.