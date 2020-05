Canela – Psicólogos atendem gratuitamente quem está em isolamento social

Continua depois da publicidade

A criadora deste projeto, Camila Almeida, mora atualmente em Canela e o projeto atende todos os brasileiros em qualquer parte do mundo.

Em tempos de isolamento social, as medidas de proteção contra o Coronavírus são essenciais para nos ajudar a controlar os efeitos da pandemia. Mas além delas e do cuidado com a saúde física, existe uma outra coisa que precisa de atenção e é pouco falada: a saúde mental.

Ficar longe da família, dos amigos e do ambiente de trabalho pode trazer ainda mais angústias, medos e preocupações do que já enfrentamos em um dia-a-dia comum. Crises de ansiedade, depressão e outras condições podem surgir nesse momento e precisam de cuidado e atenção.

Pensando no bem-estar mental das pessoas que estão em isolamento social, a LISTA PSI RJ, uma rede de notícias da área de psicologia do Rio de Janeiro, se mobilizou para oferecer atendimentos psicológicos gratuitos e online para quem precisa de ajuda com questões diretamente relacionadas ao CoViD-19 e às mudanças que a pandemia causou na vida das pessoas.

A organização da lista fez uma triagem entre seus assinantes garantindo que todos estivessem com CRP e cadastro no site e-psi ativos – esses são pontos obrigatórios para psicólogos que queiram atender à distância.

São 190 psicólogos, hoje, que já atenderam e ajudaram mais de 600 pessoas online. O processo é simples e o tempo de espera é de, em média, um dia depois da inscrição. Camila Almeida, criadora do projeto e responsável pela triagem dos pacientes, diz que o pedido para participar é feito via Instagram.

“No primeiro contato, converso com a pessoa tentando entender as demandas que ela traz, checando se são mesmo em função da pandemia, e explicando as regras do projeto. Depois disso, encaminho para um dos psicólogos habilitados. São duas consultas totalmente gratuitas e nosso tempo de espera para a primeira está em cerca de um dia” – explica ela.

Não existe taxa de participação e nem obrigatoriedade de continuar com as consultas depois dos dois encontros gratuitos iniciais. Em função da gravidade das demandas, muitas envolvendo pessoas com crises de ansiedade, perda de apetite e insônia, os profissionais envolvidos no processo estão dedicados a atender a todos o quanto antes.

Para quem está precisando de ajuda, ou para profissionais que queiram realizar atendimentos, a inscrição é feita no perfil da lista no Instagram: https://www.instagram.com/psiriodejaneirorj.

Quem não tem instagram pode participar igualmente basta clicar no link que consta no instagram da LISTA PSI RJ.