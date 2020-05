D’arte Multiarte abre venda de ingressos para o espetáculo Korvatunturi

Continua depois da publicidade

Musical de Natal em cartaz desde 2012 estreia dia 24 de outubro.

“Aqui vivemos em solidariedade. Ajudamos uns aos outros.

Acreditamos que é exatamente nas coisas mais simples da vida que encontramos a felicidade.

Praticar o bem é ser muito feliz!”

(Trecho da letra da trilha musical original do espetáculo KORVATUNTURI)

Há oito anos em cartaz na cidade de Gramado, além de turnês pelo Brasil, o espetáculo Korvatunturi já tem o primeiro lote de ingressos à venda para a temporada de Natal 2020, que inicia em outubro. Assim, a D’arte Multiarte que assina criação, produção e direção do musical reitera sua confiança na força de Gramado como importante destino no Brasil. As vendas acontecem pelo site oficial com desconto de até 25% nas compras antecipadas.

“Entendemos com tudo isso que está acontecendo, que o Natal deste ano terá uma missão muito importante, que é de resgatar a autoestima e o bem estar das pessoas. Esse ano temos mais motivos para reafirmar o conceito do nosso show que é de levar uma mensagem de amor e esperança para a nossa plateia”, avalia Rodrigo Cadorin, diretor artístico da D’arte Multiarte.

45 apresentações em quatro meses

Consagrada atração de Gramado já em sua 17ª temporada, o “Korvatunturi” apresenta uma versão lúdica que inclui teatro, circo, canto, dança, música, acrobacias e efeitos visuais para explicar a verdadeira origem do Papai Noel. O povoado mágico de “Korvatunturi” resgata ao mundo dos humanos os verdadeiros valores da vida ao dar sua própria versão para a criação de um dos maiores e mais populares personagens do imaginário mundial. Serão 45 apresentações em quatro meses, de 24 de outubro a 9 de janeiro de 2021.

“Do mesmo jeito quando lançamos esse show lá em 2012 acreditando no pioneirismo de um espetáculo permanente em Gramado, acreditamos que ao lançar a venda dos ingressos nesse momento estamos contribuindo com a região na projeção da retomada da economia através do seu viés mais precioso, o turismo, além de reforçarmos nosso pensamento em um futuro positivo para este setor”, reforça Cadorin.

O espetáculo envolve mais de 50 profissionais, entre músicos, artistas, técnicos e produtores, gerando cerca de 80 empregos diretos e indiretos.

A confirmação da temporada com estreia marcada para 24 de outubro leva em conta as estimativas de controle da COVID-19 que projetam o fim da pandemia no Brasil até lá. “Estamos nos munindo de todos os pré-requisitos e equipamentos de segurança e desinfecção que já se mostram necessários como medidas preventivas, atuando em consonância com os órgãos de saúde e governamentais, mesmo com o possível fim da pandemia no período”, finaliza Cadorin.

Informações do show, calendário e ingressos estão disponíveis em www.korvatunturi.com.br.