Marcelo Savi viabiliza parceria entre Conselho de Pastores de Canela e Assistência Social

Nesta semana, o Presidente da Câmara de Vereadores de Canela, Marcelo Savi, acompanhado do Secretário de Assistência Social, Osmar Bonetto, esteve reunido com o Conselho de Pastores de Canela, na pessoa do Presidente José Mauricio e de outros membros, que passarão a arrecadar alimentos juntos as comunidades e repassarão para a Assistência Social destinar estes produtos aos mais necessitados.

Atualmente, na maioria das igrejas da cidade, são arrecadados alimentos quase que diariamente para reverter em ações sociais e doações para as comunidades mais atingidas pela crise gerada com a pandemia do Covid-19 (Coronavírus). Após este encontro, ficou definido que semanalmente a assistência social receberá as doações coletadas e dará o devido destino.

A ideia do vereador Savi, é focar as doações e campanhas de diversos grupos do município, como o Conselho de Pastores, na Assistência Social, que além de ter um cadastro das pessoas realmente necessitadas, poderá ter um controle maior de quem já recebeu a doação. Infelizmente, ainda ocorre em nossa cidade, e no país em geral, pessoas que tentam tirar vantagem e receber mais coisas que o próximo, gerando assim, por vezes, uma disparidade nos auxílios prestados pelo Poder Público e as mais diversas instituições.

Savi reitera a importância da parceria e pede a ajuda de todos os cidadãos para enfrentar esta grave crise: “Parabenizo ao Conselho de Pastores pela ação, e também a tantas outras entidades que estão angariando doações para nossa comunidade. Devemos focar agora em manter tudo em um mesmo canal de doação, para que assim consigamos atingir o maior número de pessoas beneficiadas. É dever de todo gestor público, de todo agente político, buscar alternativas para ajudar nossa comunidade, fazer cada um a sua parte, e não apenas utilizar a máquina pública ou tecer críticas a este ou aquele”, ressaltou Savi.