Carro incendiado é principal pista do assassinato de Rambinho

Entre diversas pistas, um carro encontrado na localidade do Passo do Inferno, na manhã desta quinta (14) é uma das principais na investigação do assassinato de Rambinho. O veículo GM/Astra foi encontrado queimado e era de cor prata, de acordo com a informação publicada com exclusividade pelo Portal da Folha na noite de quarta (13).

O veículo estava com placa clonada e em ocorrência de furto desde o último dia 24, na cidade de Alvorada, Região Metropolitana do Estado.

Luiz Henrique Valim dos Santos Júnior, o Rambinho, de 37 anos, foi atingido por um tiro no peito, por volta das 17h40min da quarta (13), na Rua Severino Inocente Travi, no bairro Distrito Industrial. Ele havia saído de seu veículo em direção a outra pessoa, quando foi alvejado. Um veículo com as características do que foi encontrado incendiado foi visto na cena do crime e seu condutor pode ser o autor do disparo.

Os Bombeiros levaram Rambinho ao HCC, mas ele faleceu durante o atendimento.

Na manhã de hoje (15), do delegado de Canela, Vladimir Medeiros, disse à imprensa que “após duas noites de trabalho investigativo, praticamente ininterrupto, a Polícia Civil de Canela já tem linha de apuração definida. As primeiras horas de investigação, que são geralmente as mais importantes para o esclarecimento de um homicídio e foram definitivas para que os policiais civis afirmem que este será mais um crime contra a vida com rápida solução na cidade”.

A elucidação da autoria e dos motivos deste, que foi o quinto homicídio do ano na cidade, parece, ser questão de horas.