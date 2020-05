Gramado – Reforma no Ginásio da Dutra demanda investimento de R$ 350 mil

Continua depois da publicidade

Os serviços de melhorias no Ginásio do Bairro Dutra iniciaram na segunda-feira (11). Com uma previsão contratual de seis meses para finalização, as obras demandarão um investimento aproximado de R$ 350 mil da Prefeitura de Gramado.

Entre as mudanças que devem ser efetuadas estão a troca do piso, a melhoria no contrapiso, a drenagem no entorno, a restauração dos banheiros e a troca de iluminação por lâmpadas de led. “Apesar deste prazo de meio ano, a obra ainda pode estar pronta antes do previsto”, explica o secretário de Esporte e Lazer de Gramado, Jacó Schaumloeffel.

“Solução definitiva”

Para o prefeito de Gramado, Fedoca Bertolucci, estas ações servirão para resolver os problemas na qualidade do piso do Ginásio de Esportes da Dutra. “Estamos com uma disposição efetiva para darmos fim nesta questão séria que a população do bairro Dutra encontra”, afirma. “A gente está bem feliz porque usamos o ginásio para o esporte e também para os festejos do bairro”, completa o presidente da Associação de Moradores da Dutra, Vilson Wasen.

Mais detalhes sobre esta reforma podem ser vistas no vídeo disponível no Facebook da Prefeitura de Gramado: https://www.facebook.com/prefeituradegramado/videos/2600685790259264/Texto: Letícia Rossa

Fotos: Divulgação