Gramado tem mais dois casos confirmados de Covid-19, nesta sexta

O boletim epidemiológico do Centro de Operações de Emergências (COE) Gramado desta sexta-feira, dia 15, apresenta mais dois casos positivos para Covid-19 em Gramado. Um é de paciente que foi diagnosticado a partir de exame feito pelo Lacen – Laboratório Central do Estado e outro através de teste rápido. Até o momento, Gramado registra cinco casos residentes confirmados, sendo um pelo Lacen e quatro através de testes rápidos. Gramado teve mais dois casos importados, ambos já curados. Destes cinco casos positivos recentes, dois têm relação com empresa do ramo da construção civil que teve obra interditada pela Vigilância em Saúde na manhã desta sexta.