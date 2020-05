Polícia Civil e Brigada Militar identificam autores de assalto à mão armada em Canela

Continua depois da publicidade

Carro, roupas e dinheiro foram apreendidos

Em uma rápida e conjunta ação policial, a Polícia Civil e a Brigada Militar de Canela identificaram assaltantes que renderam funcionários de mercado para subtrair valores de malote. O crime ocorreu na manhã deste sábado (16).

Acionadas as forças de segurança, passaram a agir em conjunto, trocando informações, para identificar os criminosos.

O veículo utilizado no crime, um Fiat Palio branco, foi apreendido no Bairro Ulisses de Abreu (Tiririca). No interior do carro, estacionado na frente da casa de um dos suspeitos, estavam roupas utilizadas pelos criminosos durante o roubo, deixadas para trás após o crime. No interior da residência, policiais apreenderam droga e dinheiro. Será apurado se os valores são fruto do roubo.

Dois criminosos já estão identificados, havendo procura pela Polícia Civil.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia de Canela, elogiou a pronta ação policial, que agiu rapidamente para identificar os criminosos. A autoridade policial destacou, ainda, a importância da ação conjunta entre as duas polícias, que trocaram informações e realizaram buscas na cidade juntas. O Capitão Ubirajara da Rocha Dill, comandante da 2 CIA de Canela (BM), ressalta a integração entre as duas polícias. Em tempos difíceis, esse é o exemplo que se espera. O apoio da Polícia Civil nos torna mais fortes na linha de frente.

Fotos: Reprodução