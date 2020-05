Gramado – Obras na escadaria da Rua Tristão de Oliveira são concluídas

Continua depois da publicidade

As obras na escadaria da Rua Tristão de Oliveira foram concluídas. O projeto contemplava a demolição da escada existente e a reconstrução em degraus de concreto e corrimãos metálicos.

O investimento feito foi de R$ 123.771,43 e foi pago com recursos próprios da Administração Municipal.

A escadaria estava prevista para ser executada em três meses. Contudo, foi solicitada uma prorrogação em mais dois meses, em função das paralisações ocorridas devido à Covid-19 e à execução de serviços não previstos, como reforma e ampliação da iluminação pública.

A escadaria tem sua base no final da Rua Vera Cruz e sua extremidade superior na Rua Tristão de Oliveira, ao lado do número 660, atendendo três ruas e dois bairros – Piratini e Floresta. O objetivo do projeto, conforme a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, era fornecer primordialmente segurança de trafegabilidade aos moradores das localidades.

Ao todo, a escadaria possui 145 degraus e 21 rampas/patamares, com um total de 75m. Na escada principal, ligando a Rua Vera Cruz e Tristão de Oliveira, são 145 degraus e 11 patamares, com 64m lineares e assim totalizando 126m lineares. Na escada transversal, ligando a escada principal com a Rua Germano Munaretto, são 14 degraus, 1 rampa/patamar com 11m lineares, e assim totalizando 17m lineares.

Foto: Carlos Borges