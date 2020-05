Luzes verdes em homenagem aos profissionais da saúde de Gramado

Continua depois da publicidade

No dia 12 de maio é celebrado o Dia do Enfermeiro e em 20 de maio se comemora o Dia do Técnico em Enfermagem. E é pensando nestes dois momentos – ainda mais expressivos e simbólicos diante da pandemia – que o Hospital Arcanjo São Miguel, com o apoio da Prefeitura de Gramado e de empresas locais, homenageia estes profissionais da saúde.

Desde a terça-feira da semana passada, dia 12, até esta quarta-feira, dia 20, luzes verdes são projetadas, à noite, tanto no Hospital São Miguel quanto na Igreja Matriz São Pedro.

Semana da Enfermagem

Tradicionalmente, entre 12 e 20 de maio Gramado promove a Semana da Enfermagem – porque a maior parte das instituições hospitalares realiza atos de comemoração (como palestras de atualização de informações, confraternizações e capacitações). “Porém, a pandemia transformou essas datas em algo diferente pra nós. Por isso pensamos em novas formas de homenagear quem está na linha de frente atuando diante do corona”, atesta o diretor do São Miguel, Márcio Slaviero. “A ideia é agradecer a todas as pessoas que trabalham com saúde, desde médicos e enfermeiros até quem está na recepção, na higienização, na lavanderia, no setor administrativo”, assegura.

A proposta, deste modo, é reiterar a importância de uma categoria profissional que se expõe diariamente aos riscos da pandemia. “No momento em que o mundo toma medidas de proteção, estas pessoas justamente percorrem um caminho contrário. Eles se dedicam em busca de atender a quem mais precisa”, aponta Slaviero.

As equipes vinculadas ao Hospital São Miguel receberam, ainda, presentes e pequenas lembranças para marcar as datas.



