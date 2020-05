Canela paga 40% do 13º salário dos servidores no dia 28 de maio

Canela paga 40% do 13º salário dos servidores no dia 28 de...

Já o salário referente a maio será depositado no próximo dia 29

Canela possui uma Lei Municipal que obriga a Prefeitura a pagar 40% do 13º salário dos servidores municipais no mês de maio. Mesmo em um período de pandemia e crise financeira mundial, a Administração Municipal, sob o comando do prefeito Constantino Orsolin, está com o fluxo de caixa organizado e honrará com este compromisso. O pagamento do 13º dos servidores ocorrerá no dia 28 de maio quando será injetado um valor de cerca de R$ 2 milhões na economia do município. “É um recurso considerável que vai movimentar a nossa economia neste momento delicado”, avalia o prefeito Constantino Orsolin.

Já o salário referente a maio está programado para ser depositado no dia seguinte, sexta-feira (29), representando mais uma injeção de aproximadamente R$ 6 milhões na economia local. “Isso demonstra que a situação financeira da Prefeitura de Canela está controlada até o presente momento. Esta medida é possível graças a redução de gastos de aproximadamente um milhão de reais no mês de abril de 2020. Mas para o futuro teremos que buscar outras alternativas para honrarmos com todos os compromissos da administração”, pondera o prefeito Constantino Orsolin. “Diante de tanto desemprego, diante de tantos salários atrasados na iniciativa privada, acho que é um motivo de grande alegria o servidor público receber em dia. Seria bom que cada servidor reservasse um pouco desses recursos, pois poderão precisar logo ali adiante”, finaliza o chefe do Executivo.

Foto: Divulgação