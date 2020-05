Faccat participa da organização de fórum nacional na área de ensino

Continua depois da publicidade

As Faculdades Integradas de Taquara (Faccat) participam da organização do VI Fórum Sthem Brasil, que ocorre de quinta-feira a sábado desta semana, na modalidade online. O evento deveria ocorrer presencialmente, no final de março , na sede da instituição de ensino taquarense, mas teve que ser adiado e reformulado devido à pandemia de coronavírus.

Conforme a vice-diretora de Graduação da Faccat, professora Carine Backes Dörr, foi mantida a programação original do fórum, que constará de workshops e de uma palestra do especialista Dr. John Paul Rollert, da Universidade de Harvard, que falará por meio de vídeo sobre o tema “O papel da ética, empatia e liderança na educação”.

O Sthem Brasil é um consórcio formado por instituições de ensino, entre elas a Faccat, que atua na formação de professores e gestores da área educacional. O fórum desta semana é aberto a professores de qualquer nível das redes pública e privada, com inscrições até esta quarta-feira no site do evento. “É mais uma oportunidade para o repensar da educação, dentro de um movimento constante que os envolvidos no processo de ensino precisam fazer, além de servir para o intercâmbio de práticas e experiências que já foram adotadas com sucesso em outras regiões do Brasil”, salienta Carine Backes Dörr.