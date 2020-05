UTI do Hospital São Miguel recebe novos equipamentos

Continua depois da publicidade

O Hospital Arcanjo São Miguel recebeu na manhã desta terça-feira, dia 19, dois novos equipamentos para a UTI: uma máquina para hemodiálise e outra de sistema de osmose reversa portátil, com custo total de R$ 110 mil reais. Os recursos usados nesta compra são públicos, oriundos de emenda impositiva do vereador Ubiratã Oliveira e que foi cumprida pela Prefeitura que efetuou a compra através de licitação.

A entrega teve a presença do prefeito Fedoca Bertolucci, do diretor do hospital, Márcio Slaviero, do diretor médico, Márcio Müller, da médica nefrologista, Cláudia Castilho, do médico intensivista, Fernando Zanon, e do vereador Luia Barbacovi.

O prefeito Fedoca Bertolucci destacou a importância de investimentos públicos na saúde do município. “O Hospital São Miguel sempre tem recebido a nossa atenção”, afirmou Fedoca, referindo-se aos recursos que a administração municipal tem feito, inclusive atendendo a indicação feita pelos vereadores através de emendas parlamentares.

Os equipamentos serão usados para atender pacientes internados na UTI, não para doentes crônicos.

Foto: Ilton Muller