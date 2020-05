Continua depois da publicidade

O Senac Gramado promoverá no dia 02 de junho, às 20h, uma live que dará dicas de como manter a equipe engajada com alta performance. A live com o nome de Liderança: Desenvolvendo Times de Alta Performance ainda abordará os desafios da liderança em momentos de crise e trabalho remoto, tema que é de vital relevância no momento. Durante a live, o assunto ainda poderá ser debatido com quem tiver interesse em discutir o tema.

O Senac Gramado conta com a presença de todos.