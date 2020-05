UCS – Aulas síncronas bem avaliadas pela comunidade acadêmica

Continua depois da publicidade

A UCS Hortênsias, que teve de se adaptar à realidade da pandemia do novo coronavírus assim como a sede e os demais campi da instituição, apostou na continuidade do semestre via aulas síncronas, com professor e estudantes interagindo juntos por microcomputador, tablet ou smartphone. As aulas dos cursos de graduação, pós-graduação e demais opções de aperfeiçoamento e qualificação têm sido assim desde 23 de março.

Quando foi decretado o fechamento das atividades presenciais, a adaptação ao formato ocorreu na semana seguinte, a fim de evitar a interrupção das aulas e não prejudicar o semestre cujo encerramento foi prorrogado em uma semana. A aplicabilidade das aulas on-line deu-se graças ao trabalho que a UCS em tecnologia. E a instituição tem colhido boas avaliações por parte da comunidade docente e discente. As aulas síncronas se diferenciam em relação às de EaD porque não é gravada para o estudante assistir depois: é ao mesmo tempo da aula presencial da matrícula.

“As aulas síncronas são uma realidade. Quando voltarmos ao ensino presencial, elas continuarão. Provavelmente, as universidades vão oferecer cursos de graduação nessa modalidade. Veja bem: não são cursos EaD. Os alunos e professores de adaptaram bem às aulas. No momento, foi uma excelente solução para o ensino presencial”, avalia o professor Elias, Denicol, coordenador do curso de Ciências Contábeis do campus local.

“Têm sido importante pelo momento que estamos passando, por não se deixar perder um semestre que estava começando. Por mais que as aulas sejam boas, legais, a gente acabou perdendo a convivência com os colegas. Depois que passar tudo isso, poderemos dar mais valor ainda ao ambiente universitário – pois a universidade também serve para conviver a sociedade e aprender a respeitar as diferenças”, entende o acadêmico Vinícius dos Santos, do curso de Direito.

Segundo a professora Margarete Lucca, diretora da UCS Hortênsias, assim como as medidas para a continuidade das aulas, são respeitados todos os protocolos de segurança, incluindo a retirada e a devolução de livros da Biblioteca. Já o atendimento presencial na Secretaria tem ocorrido de terças a quintas-feiras, das 15 horas às 20 horas.

Foto: Divulgação/UCS Hortênsias