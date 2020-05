Vereador Luciano Melo sugere criação de Plano de Mitigação (Ações) em parceria com o SEBRAE

Continua depois da publicidade

Nos últimos dias, o vereador Luciano Melo, encaminhou ao Poder Executivo, a indicação para que se crie o Plano de Mitigação (ações) de Perdas na cidade de Canela, e que possa ser disponibilizado como alternativas e caminhos para os empreendedores do município enfrentarem a grave crise econômica que está assolando todo o Brasil. Um Plano de Mitigação nada mais é que uma estratégia para diminuir o impacto e probabilidade de ameaças em um projeto ou empresa.

A iniciativa vem de encontro com a atual situação da nossa economia, devido ao grande número de empresas que vem sofrendo com o baixo número de pedidos e clientes, e também a queda brusca no orçamento geral de todas as classes. Para que este plano saia do papel SEBRAE e Prefeitura devem estar atrelados para combater essa situação crítica que hoje assola principalmente o pequeno empresário.

“Cada um fazendo o seu papel, a Prefeitura disponibilizando seu site e meios de comunicação, o SEBRAE fornecendo o conteúdo necessário, além de consultoria e orientações quanto ações de gerenciamento de crise, e o empresário que tem que estar disposto a enfrentar este desafio”, ressaltou Melo.