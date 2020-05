Gramado – Rede Laghetto reabre seu quarto hotel em Gramado

Continua depois da publicidade

Nesta sexta-feira (23), a Rede Laghetto Hotéis reabre sua quarta unidade em Gramado. Trata-se do Laghetto Stilo Centro, localizado a apenas 150m da Rua Coberta, na Rua São Pedro. A retomada de operações da Rede está acontecendo de forma gradual, atendendo minuciosamente ao Decreto 103/2020 da Prefeitura Municipal que permitiu, a partir de 8 de maio, o funcionamento na cidade de hotéis, parques temáticos e museus, com uma série de cuidados e orientações.

Com dez hotéis em Gramado, vale lembrar que nas semanas anteriores retomaram atividades o Laghetto Stilo Borges ( Rua Senador Salgado Filho, 181), seguido do Laghetto Allegro Siena (Av. das Hortênsias, 3000) e do Laghetto Vivace Viale (Av. das Hortênsias, 829).

Cabe destacar algumas das determinações que serão tomadas referentes ao funcionamento da hotelaria:

Manter distância de, pelo menos, dois metros entre os hóspedes durante a realização do check-in e check-out, a fim de evitar a aglomeração de pessoas nos ambientes.

Manter na entrada do estabelecimento álcool em gel 70% para utilização dos hóspedes e colaboradores.

Priorizar o atendimento preferencial e especial a idosos, gestantes, deficientes físicos e doentes crônicos, garantindo fluxo ágil.

Utilizar máscaras caseiras individuais nas áreas de circulação e elevadores.

O café da manhã poderá ser servido no quarto ou no sistema a la carte no salão.

É proibida a oferta do serviço de café da manhã no sistema de buffet nos estabelecimentos comerciais do ramo da hotelaria.

Deverão ser designados profissionais específicos para a retirada e lavagem de roupas de cama, toalhas e roupas pessoais. Estes profissionais deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual.

Fica proibida a abertura e a utilização dos espaços coletivos das áreas sociais, lazer e conveniência, como piscinas de qualquer natureza, jacuzzis e ofurôs, academias, saunas, brinquedotecas, sala de jogos, salas de cinema ou home theater, sala de eventos e/ou reuniões, cyber zone e/ou salas de computadores, vídeos e jogos eletrônicos, serviços de spa coletivos.

Adotar sistemas de escalonamento e revezamento de turnos para os colaboradores, bem como alteração de jornadas de trabalho.