Nova Petrópolis – Traficante é detido com mais de meio quilo de drogas

No começo da noite de quarta-feira (20), a Brigada Militar patrulhava a área do Bairro Vale Verde, próximo a um conhecido ponto de tráfico, quando visualizou dois indivíduos em atitudes suspeitas na Rua Das Imbuias.



Ao perceber a presença da viatura, os rapazes correram para os fundos do pátio de uma casa, momento que um deles jogou uma bolsa por cima do muro, mas não conseguiu pular, fugindo pelo mato. O outro conseguiu pular e foi abordado pela outra guarnição que cercou a rua dos fundos.



O traficante de 20 anos, com antecedentes por posses de entorpecentes, estava com a necessaire atirada pelo outro, contendo 325 gramas de cocaína (divididas em três porções), 32 buchas fracionadas de cocaína (29 gramas),

50 gramas de crack e 156 gramas de maconha.



O traficante foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado a Penitenciaria Estadual de Caxias do Sul.

