360 Graus – Condenação de Constantino

Condenação de Constantino I

Em sua nota oficial, o prefeito afirma que a condenação desta semana não vai atrapalhar uma possível candidatura à reeleição. E não vai mesmo, se quiser, Constantino será candidato. Mas, e sempre tem um mas em tudo, já falam por aí que talvez, bem pouquinho, com chance remota, ele não queira.

Condenação de Constantino II

Tenho medo de que, assim como no Brasil, as coisas se compliquem e polarizem politicamente em Canela. Isso seria ruim pra todo mundo. Mas, com base nos acontecimentos das últimas semanas, é o que se apresenta no horizonte.