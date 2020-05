Hospital de Caridade de Canela recebe doações do Hotel Laje de Pedra

Continua depois da publicidade

O Hospital de Caridade de Canela (HCC) recebeu no final da tarde de quarta-feira (20), a doação de enxoval do Hotel Laje de Pedra

Na ocasião os representantes do hotel, Alexandre Selau, coordenador geral, e Felipe Berti, coordenador operacional, destacaram que a doação foi uma decisão da diretoria do Grupo Habitasul em parceira com a cidade de Canela.

O interventor e secretário de Saúde, Vilmar da Silva Santos, agradeceu as doações e falou que com o auxílio da secretaria de Obras, os materiais passarão por uma triagem e o que não for usado pela casa hospitalar será repassado a entidades de Canela.

Estiveram também no ato de entrega o vice-prefeito Gilberto Cezar, o secretário de Obras, Luiz Cláudio da Silva; o diretor financeiro do HCC Rogério Novaes dos Santos e um dos membros da equipe de intervenção, Fernando Remor.

Foram doados: 368 cobertores; 1313 lençóis; 684 travesseiros; 270 toalhas de rosto; 260 toalhas de banho; 150 toalhas de piso; 204 edredons; 690 fronhas; 120 colchas; 70 saias de cama.

“Ficamos tristes com o fechamento do hotel, um símbolo de Canela, mas sabemos que logo poderá ser reaberto com novos investimentos, porém ficamos muito felizes com a doação de todo enxoval para o HCC, um gesto muito nobre e lindo, um sentimento e vontade que partiu do coração dos proprietários para ajudar os que precisam. Que Deus abençoe sempre a todos para que logo termine essa pandemia, vamos vencer esse vírus, se Deus quiser logo retomaremos nossa rotina com mais força ainda”, destacou o vice-prefeito Gilberto Cezar.

O prefeito Constantino Orsolin comentou que é muito triste um hotel que faz parte da história de Canela fechar as portas, mas que fica muito agradecido pelo gesto de carinho que o Grupo Habitasul e o Hotel Laje de Pedra sempre tiveram com a comunidade canelense.