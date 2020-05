Continua depois da publicidade

Na manhã de sexta-feira (22), o Rotakids Interação realizou a entrega dos agasalhos arrecadados em sua campanha.

Israel Ody, Conselheiro do RKC de Canela Inspiração e Lisandra Diefenthaeler, mãe do presidente do clube, Vicente D. Correia, entregaram ao CRAS Canelinha, o resultado da Campanha do Agasalho realizada pelo clube.



As crianças e os integrantes do clube agradecem à comunidade pelas doações recebidas e pela confiança depositada em nos pequenos!