No último domingo (24), aconteceu a ação “Barbeiros Solidários”, na qual diversos barbeiros da cidade se uniram para arrecadar alimentos para famílias carentes.

A ação foi um sucesso, em um dia cheio de atendimentos, foi arrecadado 511 quilos de alimentos.

A ação contou com as barbearias The God Barber, Barbearia Moura, A Popular do Gueto, Don Diego Barber, Barbearia Garagem 87, Negão Barbearia, Lucas Santana Barber, Bárbaros Caetano, Barbearia Tio Black, Studio Brooklyn e Eduardo Cabelereiro.