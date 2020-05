Corsan lança edital de novas ETAs para ampliar produção de água em Canela e Gramado

Continua depois da publicidade

A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) lançou, na sexta-feira (22), o edital para fornecimento e instalação de três Estações de Tratamento de Água (ETAs) compactas metálicas de 30 litros por segundo, para ampliação do abastecimento de água do sistema integrado de Canela e Gramado. No valor de R$ 3.711.115,75, o investimento é um dos compromissos da Corsan com os dois municípios.

A obra prevê as estações em tanques de chapa de aço carbono, com execução de base de concreto armado, fornecimento e instalação de tubulações, válvulas e material filtrante, para aumento da produção de água tratada na ETA 2, localizada em Canela. O prazo de execução será de 180 dias, a partir do início da obra. A apresentação das propostas será até as 9h do dia 4 de junho, quando então se dará a abertura das propostas. Às 14h, inicia-se a etapa dos lances. A licitação será realizada na modalidade pregão eletrônico.

Foto: Francisco Rocha