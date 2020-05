Canela – Secretaria de Obras presta auxílio nas reformas de ampliação do HCC

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela, por meio da Secretaria de Obras, está prestando um auxílio à direção do Hospital de Caridade de Canela (HCC), atuando nas obras de ampliação da casa de saúde.

Parte do prédio está sendo reformado e ganhará cinco novas salas, além de um banheiro. Na parceria o investimento para aquisição dos materiais é realizado pelo próprio HCC e a mão de obra para execução do projeto é de responsabilidade da Secretaria de Obras.

A ampliação inclui uma nova sala para abrigar o tomógrafo (equipamento semelhante ao raio-x, que capta imagens detalhadas do corpo humano), além da construção de sala para ultrassonografia, sala para recuperação d e pacientes, sala para profissionais de plantão, sala de expurgo (para receber materiais e roupas utilizadas em procedimentos) e um banheiro para os servidores do HCC.

O s secretários Luiz Cláudio da Silva (Obras) e Vilmar Santos (Saúde) – que também é o interventor do hospital – estiveram no local na sexta-feira (22) para acompanhar os trabalhos. “É uma obra que requer atenção especial, pois seguimos todas as normas exigidas para intervenções em estrutura de ambiente hospitalar”, destaca o secretário Luiz Cláudio.



ACESSOS AO PRÉDIO E UMA HORTA

Recentemente a Prefeitura também realizou uma obra para ligar a Tenda do HCC (espaço reservado para atendimentos de pacientes que possuem sintomas de Covid- 19) ao interior da casa de saúde. Outra melhoria executada foi a construção de uma nova saída nos fundos do prédio, ligando a parte externa.

Servidores da Secretaria de Obras ainda construíram uma horta no HCC, cujos produtos são consumidos por pacientes e funcionários. “Aproveito para agradecer o empenho do secretário Luiz Cláudio e seus colaboradores, que em um momento difícil como este, estão dedicando-se ao nosso hospital”, frisa o secretário de Saúde e interventor do HCC, Vilmar da Silva Santos.



Fotos: Rafael Zimmermann