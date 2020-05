Editais para concessão de parques de São Francisco de Paula e Canela serão lançados em julho

Continua depois da publicidade

Os editais para concessão dos parques nacionais de Canela e São Francisco de Paula, na serra gaúcha, deverão ser lançados no mês de julho, conforme informação do deputado federal Lucas Redecker, que nesta quarta-feira (27) participou de reunião com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Esses editais deverão ser lançados junto com os editais de concessão dos parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, anunciados anteriormente. Participaram da reunião também prefeitos, senadores e deputados federais.

Redecker disse esse é um momento histórico e muito aguardado pela região, pois vai trazer mais desenvolvimento aliado a maior preservação do meio ambiente e permitindo aos turistas a visita aos parques com mais conforto e segurança. “A concessão dos parques está andando e vai sair. Estou muito confiante que isso será realidade em breve. As pessoas precisam vir conhecer essa que é uma das belezas mais bonitas e ricas do mundo”, afirmou.

Durante a reunião também foram detalhados alguns pontos que devem constar no edital, como os investimentos que serão necessários no que diz respeito a revitalização, modernização, operação, manutenção e gestão de áreas das florestas nacionais dos parques de Canela e São Francisco de Paula, além do apoio à conservação. Em ambos os parques serão necessários a reforma de 80% das edificações existentes, com a construção de nova área para 30 quartos de pousada em cada um dos parques, além da reforma e sinalização de trilhas, além de equipamentos para restaurante, loja e administração do parque. Os investimentos mínimos necessários no parque de Canela devem ser da ordem de R$ 8,3 milhões, enquanto no parque de São Francisco de Paula devem ser de no mínimo R$ 6,2 milhões.

Saiba mais sobre os parques

O Parque Nacional de Canela está localizada no bairro Ulisses de Abreu a cerca de seis quilômetros do centro da cidade de Canela e possui área de 557,50 hectares. O parque localiza-se a uma altitude de que varia de 740 a 840 metros e junto a um polo turístico consolidado nacionalmente, a Serra Gaúcha, que recebe cerca de 2,5 milhões de turistas ao ano. Destacam-se as matas de araucárias, as lagoas de Tiririca e Xaxins, além das edificações históricas do município. Na análise do governo, possui vocação para o turismo de aventura.

O Parque Nacional de São Francisco de Paula foi a primeira unidade de conservação do estado do Rio Grande do Sul, tendo sido criada em 1945. Está localizado na região de Campos de Cima da Serra, integra a região das Hortênsias, também um polo turístico na Serra Gaúcha. A unidade tem uma área de 1.606 hectares e altitudes superiores a 900 metros. Possui áreas de relevo acidentado, além de diversas cachoeiras, um conjunto de lagos e edificações históricas com potencial de visitação.

foto: ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, visitou os parques em abril do ano passado, quando foi anunciada a concessão