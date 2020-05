Vilmar e Tolão deixam a Prefeitura de Canela na semana que vem

Continua depois da publicidade

Se aproxima o prazo final para descompatibilização de ocupantes de cargos públicos que desejam concorrer a prefeito ou vice-prefeito.

Apesar de propostas estarem sendo estudadas para adiamento das eleições deste ano, o calendário segue sem alteração e o prazo para afastamento de secretários estaduais e municipais, além de militares com função de comando, é 4 de junho.

Desta forma, na próxima quinta (4), o secretário Municipal de Educação de Canela, Gilberto Tegner (PDT), e o secretário Municipal de Saúde, Vilmar Santos (MDB), devem estar deixando seus cargos.

Vilmar, inclusive, confirmou seu afastamento em transmissão ao vivo realizada pela Juventude Emedebista de Canela, na última terça, à noite, informando que Patrícia Valle, atual subsecretária, deve assumir suas funções.

Já Gilberto Tegner, o Tolão, também confirmou seu afastamento, com vistas às Eleições 2020. Na última entrevista realizada pelo prefeito Constantino Orsolin, ele havia confirmado que Ana Paula Bazzan, subsecretária, seria efetivada à frente da educação, informação que não pode ser confirmada pela coluna, nesta semana.

Desta forma, dos secretários originais de Constantino, apenas Angelo Sanches (Turismo) e Luiz Cláudio, o Ratinho (Obras), seguem a frente de suas pastas durante o período eleitoral.

Cloroquina

Ainda, na conversa com membros do MDB Jovem, Vilmar Santos falou do enfrentamento à Covid-19 em Canela, sendo a cloroquina um dos itens abordados.

Segundo o secretário Municipal de Saúde, existe um protocolo do Ministério da Saúde que autoriza o uso dos medicamentos a base de cloroquina e azitromicina, porém, a prescrição destes medicamentos é de determinação do médico que está fazendo o acompanhamento do paciente.

“Como o Ministério da Saúde orienta o uso, com este protocolo bem rígido, o Hospital de Canela, com a anuência do paciente, possui também seu protocolo e possui eles para posologia”.

A transmissão completa pode ser assistida na página do JMDB de Canela, no Facebook.