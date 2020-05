Decreto Municipal suspende atividades de parques em Gramado

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado publicou nesta sexta-feira, dia 29, o Decreto Municipal 122/2020, que suspende as atividades de parques turísticos no território municipal. A norma atende às exigências de decreto do Governo do Rio Grande do Sul, que determinou a proibição deste serviço em todo o Estado. Até então, estava permitida em Gramado a funcionalidade de parques com capacidade máxima de 50%.

O Decreto Municipal também reitera a declaração de estado de calamidade pública em Gramado para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada pela Covid-19. A determinação é válida a partir desta sexta-feira, dia 29.



Confira, na íntegra, o Decreto Municipal 122/2020:

https://www.gramado.rs.gov.br/storage/attachments/ZwxON7h3wAoOi4Z6MWlbgXWaugErkHSYCYFxpA7A.pdf

Mais detalhes sobre as permissões e proibições em Gramado podem ser conferidos em:

https://www.gramado.rs.gov.br/storage/attachments/AxTaR8YheT5WSarOG3hxLoBpgoet0du87lDPXqbK.pdf