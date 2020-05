Prefeitura de Gramado executa obras de melhorias na cidade

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, está promovendo a manutenção e melhorias em obras nos Bairros Centro, Carniel, Dutra e Floresta.

Nesta semana, as equipes realizaram serviços de drenagem pluvial, colocação e limpeza de bocas de lobo, ajustes de meio-fio e manutenção de calçamentos.

Bairro Carniel

No Bairro Carniel, a Prefeitura deu início a 75 metros de drenagem, entre a Roca Sales e a rua onde fica localizada a EMEI Pequenos Gigantes. A obra contemplará drenagem pluvial, boca de lobo e, posteriormente, pavimentação com colocação de meios-fios e passeio público.

Bairro Dutra

No Bairro Dutra, a drenagem está sendo feita na Rua Pernambuco, no trecho que contempla as vias Pará e Amazonas. Na localidade havia rompimento de rede, que ocasionava o recalque do pluvial nos terrenos próximos. Além da drenagem pluvial, será feita limpeza das bocas de lobo existentes.

Bairro Floresta

No Bairro Floresta, intervenções de drenagem e pavimentação estão sendo executadas, como limpezas de lobo e ajustes de meio-fio.

Bairro Centro

No Bairro Centro, a Secretaria de Obras, através de equipe terceirizada, faz trabalho de manutenção de calçamento na Avenida Borges de Medeiros, Rua Garibaldi e São Pedro.

Foto: Divulgação.