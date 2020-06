Canela – Jerônimo Terra Rolim cria Estatuto da Associação dos Vendedores das carrocinhas de alimentação do Centro.

Continua depois da publicidade

O vereador Jerônimo Terra Rolim, em parceria com os vendedores legalizados das carrocinhas de alimentação de Canela, criou o estatuto e fundação da AVARCAN: Associação dos Vendedores Ambulantes Regulamentados de Canela.

A Associação representa todos os vendedores de carrocinhas da cidade que possuem alvará e licença municipal de autorização da prefeitura e que paguem impostos, ou seja, os regulamentados, que atualmente são em torno de 50 licenças.

Com a criação da Associação, sem fins lucrativos, a classe agora passa a ter representação via entidade própria, poderá fazer parceria com a prefeitura para melhoria de serviços e discussão do comércio.

Foram eleitos os cargos de Presidente: Gilmar Stopassola da Silva; Vice-Presidente Daion Ribeiro da Silva; Primeiro-Secretário: Everson Aguiar; Segundo Secretário: Volmir Airton Dutra; Tesoureiro: Jonas Wiltgen . Foram eleitos ainda os membros do Conselho Fiscal: Vera Baldez Famoso, José Jarbas Silva e Daniele Torres.

Rolim saudou a iniciativa e agradeceu a oportunidade de poder colaborar com a criação de mais uma Associação no município.

“Não podemos deixar de enxergar uma realidade que existem 50 licenças da prefeitura autorizando comércio ambulante na cidade, especificamente para carrocinhas.

Antes cada um agia por si, agora poderão se organizar e melhorar a oferta do serviço”.

Sobre a possibilidade de extinção das licenças de comércio de carrocinhas na cidade, o vereador Rolim afirma que “É uma opção que o prefeito pode escolher, se quiser. Porém, enquanto isso não acontece, vamos legalizar a situação desses comerciantes, pois estão pagando impostos estão oferecendo um serviço na cidade que é realidade”.