Nova Petrópolis: Ninho das Águias será aberto para o público com restrições

Limite máximo de pessoas no atrativo turístico será de 250 pessoas

A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Nova Petrópolis informa que o Ninho das Águias será aberto para o público a partir de sábado, 7 de junho, com restrições. A visitação poderá ocorrer diariamente, das 8h às 20h, com limite máximo de 250 pessoas no atrativo turístico. É obrigatório o uso de máscara no espaço público e haverá cobrança normal de ingressos.

A secretária de Turismo, Indústria e Comércio, Roberta Liane da Silva e a adjunta da pasta, Ana Carla Freitas conferiram as medidas necessárias adotadas no atrativo para receber moradores e visitantes nesta quarta-feira, 3 de junho. “Esse primeiro fim de semana será de teste para conferir se o sistema de controle das pessoas funciona e se os visitantes irão respeitar as determinações de distanciamento no espaço. Vamos analisar para decidir se o atrativo permanecerá aberto. Contamos com a compreensão e colaboração de todos nesse momento em que precisamos prezar pela saúde da nossa comunidade e visitantes”, enfatiza Roberta.

O controle de acesso para respeitar o limite de pessoas permitido será feito pela equipe de segurança contratada pelo Poder Público, por meio de licitação, no acesso ao Ninho. O gramado do Ninho das Águias foi sinalizado com cal para demarcar o distanciamento mínimo entre as pessoas que frequentarem o atrativo turístico. Nos círculos sinalizados será permitido até sete pessoas, desde que sejam cohabitantes. Nos demais espaços, o distanciamento de, no mínimo, 2 metros deverá ser respeitado. O acesso aos banheiros e às rampas para saltos de voo livre estão liberados. O chimarródromo do local permanece desligado para não incentivar os visitantes a compartilharem bebidas, como o chimarrão.

A cobrança de ingressos será realizada na entrada do atrativo turístico, como de costume. Os ingressos para visitantes custam R$ 10. Estudantes, crianças e idosos (acima de 60 anos), mediante comprovação, pagam R$ 5. Crianças com menos de cinco anos e moradores da cidade, apresentando carteirinha de munícipe, são isentos.

