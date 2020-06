Nova Petrópolis promove campanhas para destinação correta de resíduos

Continua depois da publicidade

Lixo eletrônico, óleo de cozinha e embalagens de agrotóxicos serão foco das ações

A Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Nova Petrópolis promove importantes campanhas com o objetivo de destinar corretamente o lixo eletrônico, óleo de cozinha e embalagens de agrotóxicos. Dia 26 de junho, das 8h às 17h, na Rua Coberta, ocorre a coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha. As embalagens de agrotóxicos serão recolhidas no dia 9 de julho em 13 pontos do Município.

A tradicional coleta de lixo eletrônico e óleo de cozinha será realizada no dia 26 de junho, sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Coberta de Nova Petrópolis. Equipamentos movidos à energia elétrica, como computadores e periféricos, aparelhos telefônicos e eletrodomésticos em geral serão recolhidos. Não serão aceitos materiais sucateados, pilhas, lâmpadas, toners, baterias e cartuchos.A destinação correta dos equipamentos ocorre de maneira gratuita para o munícipe e para o Poder Público.

Conforme a lei de logística reversa, as empresas que comercializam e fabricam esses equipamentos devem recebê-los quando descartados pelo consumidor e encaminhá-los para destinação correta, sem agredir o meio ambiente. Nesta campanha, os equipamentos eletrônicos recolhidos serão destinados à empresa Ambe – Gerenciamento de Resíduos Tecnológicos que recolhe de maneira gratuita os equipamentos e realiza a logística reversa dos materiais, visando o controle e redução dos impactos ambientais.

Coleta de Embalagens de Agrotóxicos

A 17ª Coleta de Embalagens de Agrotóxicos de Nova Petrópolis será realizada dia 9 de julho, quinta-feira, das 7h às 17h, em 13 pontos de coleta distribuídos pelo interior do Município. Todos os produtores devem levar as embalagens de produtos fitossanitários vazias, tríplice lavadas, aos postos de coleta, munidos do número da Inscrição Estadual (Talão de Produtor). Piá e Agrimar apoiam esta iniciativa.

A coleta de agrotóxicos será realizada em duas rotas, nas sociedades das localidades. A Rota 1 ocorrerá das 7h às 8h, na Linha Araripe; das 8h às 9h30min, na Linha Brasil; das 10h às 11h, em Nove Colônias; das 13h às 14h, no Pinhal Alto; das 14h30min às 15h30min, no Salão Fraternal e das 16h às 17h, na Linha Imperial.

Na Rota 02, a coleta será realizada das 7h às 7h40min, na Linha Pirajá; das 8h às 9h, em São José do Caí; das 9h30min às 10h30min, na Linha Temerária; das 10h45min às 11h15min, no Tirol; das 11h30min às 12h, em Arroio Paixão; das 13h15min às 14h, na Linha Olinda e das 14h30min às 15h, no ginásio Roque Vogel, no Bairro Piá.

Saiba como fazer a tríplice lavagem: esvazie totalmente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador; adicione água à embalagem até ¼ do volume; tampe bem a embalagem e agite por 30 segundos e despeje a calda da lavagem no tanque do pulverizador. Inutilize a embalagem plástica ou metálica, perfurando o fundo com objeto pontiagudo e armazene em local apropriado até a data da coleta de embalagens de agrotóxicos.