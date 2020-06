2ª Cia de Bombeiro Militar da Região atendeu 6 ocorrências na quarta-feira

Continua depois da publicidade



Número de princípios de incêndio no uso de lareiras chama a atenção



No início da manhã de quarta-feira (03), por volta das 08h40min, a guarnição gramadense da 2ª Cia de Bombeiro Militar da região foi acionada para realizar um atendimento pré-hospitalar (APH). No bairro Planalto, uma mulher sofria com uma inflamação na coluna lombar, situação que impossibilitava a movimentação. A guarnição chegou ao local, imobilizando a vítima e conduzindo-a ao Hospital Arcanjo São Miguel (HASM), em Gramado.

Em Canela, às 09h40min, a guarnição de bombeiros foi acionada via 193, para combater um princípio de incêndio na Rua Bernardino Timóteo da Fonseca, na Vila Boeira. A situação iniciou após o proprietário utilizar a lareira, chegando ao local, a situação já havia sido controlada devido a agilidade do dono do imóvel. Os bombeiros militares realizaram vistoria, orientando os procedimentos de segurança com lareira.

No início da tarde, por volta das 13h10min, a guarnição canelense combateu, com agilidade, um incêndio em mato, na rua Rui Barbosa.

Ainda no início da tarde, por volta das 14h, o Corpo de Bombeiros com sede em Gramado realizou uma inspeção em árvore que estariam em contato com a rede elétrica. Foi orientado ao proprietário a acionar a RGE para realizar o serviço.

Às 16h09min, a guarnição gramadense foi acionada para combater um princípio de incêndio na Rua Augusto Bordin, no Bairro Piratini. Chegando ao local, a situação já havia sido controlada pelo morador. Foi realizada inspeção e orientação sobre a segurança no uso de lareiras.

A última ação ocorreu às 18h50min, na Rua Travessa Palmeiras no Bairro Floresta. No local os bombeiros militares encontraram entulhos de galhos e lixo verde em chamas, no fundo de uma residência. O fogo foi combatido sem nenhum agravante.

Fotos: Reprodução/CBMRS