Campanha ‘Doe Leite’ das Câmaras de Canela e Gramado arrecada mais de 2 mil litros no mês de Maio

Continua depois da publicidade

Foi realizada na quarta-feira (03), a entrega das doações obtidas através da Campanha “Doe Leite – Mais que uma doação, um ato de amor”, que foi uma iniciativa das Câmara de Vereadores de Canela e Gramado, através dos Presidentes Marcelo Savi (Canela) e Rosi Ecker Schmitt (Gramado). Ao todo, a campanha conseguiu arrecadar 2.238 litros de leite em 20 dias de ações, chegando a um número superior de a 100 litros doados por dia.

As doações foram entregues para a Secretaria de Assistência Social em Canela, através do secretário Osmar Bonetto, e ao Banco de Alimentos da Defesa Civil de Gramado, na pessoa Ricardo Cazanova, secretário de Assistência Social de Gramado, e agora serão repassadas para as famílias carentes de ambos os municípios, que tiveram e muito sua demanda aumentada devido a pandemia do Covid-19 (Coronavírus).

Marcelo Savi enalteceu a parceria entre as Câmaras e principalmente, o alto número de famílias que serão beneficiadas com a ação: “Cada vez mais temos que aproximar Canela e Gramado para juntos crescermos e principalmente, passar por crises como esta. Agradeço imensamente ambas as comunidades, empresários, enfim, todo mundo que conseguiu contribuir para esta ação. O leite é um alimento fundamental, principalmente para nossas crianças, e estou muito feliz por fazer parte disto. Ainda temos muito a fazer, mas resultados assim me dão ânimo para continuar lutando pela minha comunidade”, ressaltou Savi.

“Neste momento tão delicado que estamos passando precisamos nos colocar no lugar do outro, sermos mais solidários. Essa união dos municípios se fez necessária para trabalhamos juntos em prol das duas cidades, foi revigorante ver o engajamento que as comunidades tiveram nesse projeto. Espero que logo, logo possamos trabalhar juntos novamente”, disse a vereadora Rosi Ecker Schmitt.

Os presidentes mantiveram ambos as portas abertas para mais ações em conjunto para beneficiar os cidadãos dos municípios.

Fotos: Reprodução