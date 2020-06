Canela tem Série de Lives na Semana do Meio Ambiente

Continua depois da publicidade

Celebrado de maneira diferente por causa das medidas de distanciamento social impostas pela pandemia de Covid-19, a programação XXIII Semana do Meio Ambiente de Canela iniciou na segunda-feira (1º) e segue até amanhã (5).

Com lives diárias por meio do facebook da Prefeitura de Canela (www.facebook.com/prefeituradecanela/), acontecem debates com gestores públicos e convidados com temas como sustentabilidade, educação ambiental e preservação.



Na abertura da semana o prefeito Constantino Orsolin e secretário Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana, Biól. Dr. Jackson Müller destacam a importância do evento que tem com o tema “desenvolvimento & sustentabilidade: desafios do século XXI”

O biólogo Marcelo Menezes, mestrando da UERGS de São Francisco de Paula falou na live de segunda-feira (1º), a tarde do “Estudo da Avifauna em Áreas Úmidas em São Francisco de Paula”.

As “Ações do Condema – Conselho Municipal do Meio Ambiente”, contou com a participação de Bruna Fioreze – bióloga e secretária Adjunta de Meio Ambiente; de Isabel Scheid – bióloga e representante da Fundação Moã; de Carlos Canani – engenheiro químico e coordenador do Condema. O mediador do debate foi o jornalista Francisco Rocha, que é editor do jornal Folha de Canela.

Na ocasião os participantes explicaram quais as funções do conselho, suas atribuições, forma de composição, relembraram a história do Condema em Canela e também esclareceram dúvidas dos internautas. “O Condema funciona como uma espécie de ponte entre o poder público e a sociedade civil, representando os anseios da comunidade. É um espaço para debates visando a melhora da qualidade ambiental do município, avaliando interesses econômicos, sociais e ambientais”, explicou a secretária Adjunta, Bruna Fioreze.



O tema “educação ambiental” foi debatido com a professora Laci Gross, da rede municipal de ensino, o professor Esthalin Moreira, da rede estadual de ensino, e a Francine Broilo, arquiteta licenciada e presidente do MARH (Movimento Ambientalista da Região das Hortênsias). A professora Laci, comentou sobre o desenvolvimento de atividades voltadas para educação ambiental, com a participação de alunos de toda a rede, além de movimentos construídos junto a comunidade para recuperação de uma agenda ambiental.

Francine afirmou, “sou uma entusiasta da educação em todos os aspectos” reafirma o compromisso do movimento MARH e suas atividades junto a região. Outro ponto destacado por ela foi os “ambientes” criados pela humanidade e como eles devem e podem viver em harmonia com nossa fauna e flora.

O professor Esthaline, trouxe a importância da aplicabilidade do que é ensinado em sala de aula na prática, relatando que o aluno precisa compreender a realidade a sua volta, sobretudo identificando junto a sua realidade os problemas.



Outro temas abordados na semana foram os “Direitos e Deveres Ambientais do Cidadão do Séc. XXI” com Juan Sterfan, advogado e arquiteto, especialista em Direito Ambiental Urbanístico e Endi Betin, advogada e assessora jurídica da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela; “Saneamento Básico em Canela” com André Finamor (Diretor de Operações da CORSAN), Biól. Dr. Jackson Müller (Secretário Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela- SMMAUMU), Paulo Eduardo de Almeida Vieira (Promotor de Justiça) e Francisco Rocha (Folha de Canela) e “Agroecologia como Alternativa a Agricultura Convencional na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Cruz-Caí” com o Eng. Agrônomo Sebastião Pinheiro (Agroecologista), Biól. Rafael Altenhofen (Presidente do Comitê Caí) e Eng. Agrônomo Amilcar de Moura (Técnico da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU); “Gestão de Resíduos no Município de Canela” tema debatido com Ítalo Fagundes (Diretor da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU – SMMAUMU), Rodrigo Spier Weber (Dirigente de Divisão da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU – SMMAUMU), Moisés de Souza (Agente Administrativo da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU – SMMAUMU) e Francisco Rocha (Folha de Canela).

No Paço Municipal (rua Dona Carlinda, 455) acontece coleta de óleo de cozinha, distribuição de mudas de árvores nativas e exposição e coletas de eletroeletrônicos. A coleta de óleo de cozinha também acontecerá na Secretaria de Saúde (rua João Pessoa, 622). Todas as atividades das 9h às 17h.

Programação

Dia 04.06.20 (5ª feira)

Painel – 10:00hs

Tema – Gestão de Áreas Protegidas no Município de Canela

Palestrantes:

Reinaldo Ferreira de Araújo (Gestor da FLONA de Canela e Membro da Agenda Ambiental Local)

Biól. Tiago Becker (Assessor Técnico da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU)

Conferência– 16:00hs

Tema – COVID 19 & Implicações ambientais

Palestrante:

Biól. Dr. Vinícius Leão (Assessor Técnico da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU)

Painel – 19:00hs

Tema – Estiagem & Matas Ciliares: Ecologia em Tempos de Crise Hídrica

Participantes:

Biól. Bruna Fioreze (Secretária Adjunta do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela – SMMAUMU)

Biól. Dra. Márcia I. Käffer (Assessora Técnica da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU)

Ciro A. Souza (Coordenador de Área da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU)

Dia 05.06.20 (6ª feira)

Conferência– 10:00hs

Tema – A importância das Abelhas Sem Ferrão

Palestrante:

Eng. Agrônomo Paulo Piva

Painel – 16:00hs

Tema – Fiscalização Ambiental

Participantes:

1º Tenente Jeferson Zanini (QTPM)

Elisiane Rambor (Fiscal da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU)

Biól. Giuliano Conrad O. Báo (Assessor Técnico da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana SMMAUMU)

Biól. Dr. Jackson Müller (Secretário Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana de Canela – SMMAUMU)

Painel – 19h

Tema: Zona Livre de Agrotóxicos, Adubos Químicos e Transgênicos na Bacia Hidrográfica do Rio Santa Cruz-Caí.

Participantes:

Eng. Agrônomo Amilcar de Moura (Técnico da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU)

Biól. Giuliano Conrad O. Báo (Assessor Técnico da Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Mobilidade Urbana – SMMAUMU)

ATIVIDADES COMPLEMENTARES

COLETA DE ÓLEO DE COZINHA

Recebimento durante os Dias: 01 a 05 de junho de 2020

Horário: das 9h às 17h

Local de coleta: Prefeitura Municipal de Canela e Secretaria Municipal de Saúde

Rua Dona Carlinda, 455 – Centro de Canela/RS

Rua João Pessoa, 622 – Centro de Canela/RS

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS

Distribuição de uma muda por família durante os Dias: 01 a 05 de junho de 2020

Horário: das 9h às 17h

Local: Prefeitura Municipal de Canela

Rua Dona Carlinda, 455 – Centro de Canela/RS

EXPOSIÇÃO DE RESÍDUOS E COLETA DE ELETROELETRÔNICOS

Dias: 01 a 05 de junho de 2020

Horário: das 9h às 17h

Local: Entrada da Prefeitura Municipal de Canela

Rua Dona Carlinda, 455 – Centro de Canela/RS