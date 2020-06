Dois homens são presos após roubo de malote de mercado, em Canela

Continua depois da publicidade

A Polícia Civil de Canela realizou operação policial na manhã desta quinta-feira (04). Na ação, dois suspeitos de praticarem roubo a malote de supermercado foram presos. Eles foram identificados pelos agentes policiais como autores do roubo praticado na manhã do último dia 16, quando criminosos abordaram funcionários de um supermercado de Canela quando carregavam o malote com valores em dinheiro, e tiveram suas prisões preventivas decretadas a pedido da Polícia Civil de Canela.

O veículo utilizado no crime, um Fiat Palio branco, havia sido apreendido logo após o crime. As roupas utilizadas pelos criminosos também foram apreendidas. Parte do dinheiro roubado também foi recuperado durante as investigações policiais.

Um terceiro investigado também teve sua prisão preventiva decretada, mas encontra-se foragido. A Polícia Civil de Canela segue à procura do investigado.

O Delegado Vladimir Medeiros, titular da Delegacia de Polícia e responsável pela operação policial, informou que sua equipe, há muito tempo, tem identificado todos os criminosos que praticam crimes graves na cidade, como homicídios e roubos, sempre com excelentes resultados na conclusão das investigações policiais, apreensões e, sobretudo, prisões preventivas (cumpridas sem prazo).

Os dois criminosos foram encaminhados ao Presídio Estadual de Canela para cumprimento de prisão preventiva (sem prazo).

Foto: Reprodução