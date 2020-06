Polícia Civil de Gramado fecha ponto de tráfico e prende quatro suspeitos

Continua depois da publicidade

No final de tarde de quarta-feira (03), a Polícia Civil de Gramado, efetuou a prisão em flagrante de quatro suspeitos de envolvimento no tráfico de drogas.

A ação ocorreu no Bairro Piratini, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pela Justiça no âmbito da investigação, que apurou o envolvimento dos suspeitos em facção criminosa que busca o controle do narcotráfico na cidade.

Foram presos três homens e uma mulher, sendo que o ponto de tráfico funcionava na casa desta última, localizada nas proximidades de uma escola Municipal. Os três homens detidos também faziam a venda de drogas e cobranças de dívidas do tráfico. Dois dos suspeitos vieram da região metropolitana com este fim. Na ação, foram apreendidas diversas porções de maconha, cocaína, ecstasy e LSD, já fracionadas para venda, bem como balança de precisão e anotações da contabilidade do tráfico.



A ação faz parte do monitoramento permanente e repressão qualificada ao narcotráfico desenvolvido por organização criminosa, bem como integra a operação Anjos da Lei, que objetiva reprimir o tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino.

Após os trâmites legais, os presos, todos com antecedentes policiais, foram recolhidos ao sistema prisional.

Foto: Reprodução/Polícia Civil