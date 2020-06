Prefeitura e HCC repassam produtos de enxoval para entidades assistenciais

Continua depois da publicidade

A Prefeitura de Canela e o Hospital de Caridade de Canela (HCC) realizaram nos últimos dias repasses de produtos que foram doados pelo Hotel Laje de Pedra. O empreendimento hoteleiro encerrou suas atividades e doou uma grande quantidade de cobertores, edredons, toalhas, lençóis, colchas, fronhas, travesseiros e capas para colchões. Parte dos produtos foi destinado para atender as necessidades do HCC, enquanto que a outra parte está sendo repassada para entidades assistenciais.

As entregas foram realizadas pelo atual interventor do hospital, Luiz Cláudio da Silva, pelo administrador da casa de saúde, Fernando Remor e pelo até então secretário de Saúde, Vilmar da Silva Santos. As primeiras entidades beneficiadas pelos repasses foram a Casa Lar, o Projeto Esperança e Paz e o Oásis Santa Ângela. “Agradecemos de coração por este ato de carinho! Realmente estávamos com necessidade destes produtos que chegaram na hora certa, para o auge do inverno”, comentou a irmã Salete Vieira, diretora administrativa do oásis.

Doações continuam

O interventor do HCC, Luiz Cláudio da Silva, adianta que a próxima entidade que será contemplada com doações de enxoval será o Desafio Jovem, de Três Coroas, que atende muitos canelenses. “Mais uma vez agradecemos ao Hotel Laje de Pedra por proporcionar estas doações! Estamos dando o destino correto destes produtos, levando a quem realmente necessita”, finaliza Luiz Cláudio da Silva.



QUANTIDADE DE PRODUTOS PARA CADA ENTIDADE:

– Casa Lar

Cobertores: 60

Lençóis: 60

Travesseiros: 60

Fronhas: 60

Casa Lar

– Projeto Esperança e Paz

Cobertores: 60

Lençóis: 60

Travesseiros: 60

Fronhas: 60

Projeto Esperança e Paz

– Oásis Santa Ângela

Lençóis: 171

Travesseiros: 170

Toalhas de rosto: 44

Toalhas de banho: 50

Toalhas de piso: 44

Edredons: 90

Fronhas: 170

Colcha: 48

Oasis Santa Ângela

Fotos: Rafael Zimmermann