UCS Hortênsias graduou quase 650 profissionais em 20 anos do curso de Direito

O curso de Direito da UCS Hortênsias completa duas décadas neste ano de 2020. Desde quando foi implantado, em 2000, o campus contabiliza 647 bacharéis graduados até dezembro de 2019 – 338 mulheres e 309 homens. É uma contribuição significativa para o desenvolvimento da região, pois todos se qualificaram para buscar as mais variadas carreiras oferecidas no meio jurídico, como na advocacia, na magistratura, nas promotorias, entre outras possíveis.

Essa história se consolidou na Região das Hortênsias porque, ao longo dos anos, o curso se adaptou às transformações da sociedade, mantendo-se como referência na formação de profissionais para o mercado de trabalho e para a promoção da Justiça em prol da cidadania.

“A qualificação dos professores, a estrutura das salas de aula, a internacionalização da Universidade, os eventos acadêmicos que são realizados no campus, as viagens de estudo, o atendimento gratuito à comunidade de baixa renda pelo Serviço de Assistência Jurídica Gratuita e os cursos de especialização e, recentemente, o de mestrado corroboram o papel comunitário desempenhado pela UCS Hortênsias, que formou profissionais que abrilhantam o cenário jurídico atual”, elenca e reforça o advogado e professor Guilherme Drago, coordenador do bacharelado no campus local.

O curso de Direito tem grande parte de sua carga horária noturna, mas com algumas disciplinas de prática jurídica em horário vespertino. Ele oferece ampla estrutura aos estudantes, com auditórios, laboratórios de informática, Sala de Audiência Simulada e o Serviço de Atendimento Jurídico Gratuito, onde os acadêmicos em processo final de estudos atuam orientados por professores para proporcionar o acesso à Justiça para pessoas em vulnerabilidade social. O Saju é realizado no campus em Canela e em Gramado, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social.

Há também a biblioteca física e a virtual por meio do ambiente de aprendizagem.

Ao longo dos anos, a qualidade da graduação em Direito exigiu da UCS a busca por qualificação para atender às necessidades dos profissionais da região. Por isso, inovou com especializações na modalidade presencial e a distância em áreas do Direito Civil, Direito do Trabalho, Processual Penal e Previdenciário.

A UCS Hortênsias coloca à disposição não só dos acadêmicos como dos profissionais, constantemente, cursos de aperfeiçoamento e qualificação na jurídica. Já o mestrado acadêmico em Direito Ambiental, além do aprofundamento na área, prepara docentes para o Ensino Superior.

LEMBRANÇAS DA PRIMEIRA TURMA

O professor Alexandre Fernandes Cortez, um dos primeiros docentes, diz cultivar amizades até hoje graças aos vínculos construídos em sala de aula. “Inesquecível minha experiência no curso de direito na Região das Hortênsias. Além de uma nostalgia pela saudade que sinto das pessoas, me passa um sentimento de orgulho por fazer parte dessa construção. Lembro que nada disso ocorreria se não fosse o trabalho do corpo funcional e dos gestores”, reconhece.

Já a advogada e acadêmica na época, Carla Thoen, afirma que “o senso de responsabilidade social, o comprometimento, a empatia, a dedicação aos estudos e o alto nível de conhecimento obtido nas disciplinas cursadas” foram determinantes para o excelente desempenho da primeira turma de formandos na prova da OAB, com 90% de aprovação. “Como aluno egresso da primeira turma do curso de Direito, honra-me ter ladeado humanistas de valor, forjados na temperatura e pressão de calorosas aulas noturnas, ministradas por grandes mestres e doutores”, exalta o também advogado Ariel Stopassola, ex-presidente da subseção da OAB Canela-Gramado.

