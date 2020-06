Canela: autor de disparos se apresenta, mas não fica preso

Continua depois da publicidade

O homem responsável por ter baleado desafeto, na tarde deste domingo (7), na Rua Batista Luzardo, centro de Canela (leia mais aqui), se apresentou na Delegacia de Polícia de Canela, no início da noite.

Acompanhado de advogado, o homem admitiu ser autor dos disparos, que teriam sido dois, um de alerta e outro contra o homem que investiu sobre seu automóvel. A alegação foi de que estava se defendendo.

Após, a Brigada Militar, juntamente com o advogado do acusado, foi até a residência, em São Francisco de Paula, buscando a arma utilizada no crime.

A pistola .380 era registrada em nome do suspeito, porém o mesmo não possuía autorização para portar.

Ainda, a defesa do suspeito informou que ele e sua companheira, que teve um relacionamento com a vítima, foram ameaçados por diversas vezes, inclusive com registros de ocorrência.

O homem baleado, de 37 anos, passou por cirurgia no Hospital de Canela e deve ser transferido para um hospital de Caxias do Sul.

O autor dos disparos vai responder ao processo liberdade.

Foto: Reprodução/BM Canela