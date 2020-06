Campanha de Vacinação contra a Gripe foi prorrogada até 30 de junho

Continua depois da publicidade

Pessoas que integram os grupos de risco devem procurar as Unidades de Saúde

O Ministério da Saúde anunciou nesta semana a prorrogação da Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe (Influenza H1N1), que segue até o dia 30 de junho, em todo o país. A 3ª e última fase teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes, puérperas, professores e pessoas de 55 a 59 anos de idade.

A meta é vacinar 90% dos grupos prioritários. No entanto, a pandemia provocada pelo novo coronavírus tem prejudicado a campanha. “Estamos com a campanha em andamento e é fundamental que as pessoas que fazem parte dos grupos de risco, que ainda não se vacinaram, procurem os postos de saúde”, alerta a secretária de Saúde de Canela, Patrícia Vale. Em Canela a vacina contra a gripe está disponível aos grupos prioritários em todas as Unidades de Saúde, das 7h30min às 11h30min e das 13h às 16h30min.

Foto: Márcio Cavalli