Gramado – Proprietários de imóveis de locação por temporada já podem fazer cadastro em plataforma digital

Representantes de imóveis de locação por temporada estiveram presentes nesta quinta-feira, dia 04, na Prefeitura de Gramado. Na ocasião, estiveram presentes com o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Anderson Boeira, para apresentar a plataforma digital onde proprietários e administradores que realizam a intermediação e gestão de imóveis de terceiros deverão utilizar após publicação do decreto municipal 126/2020, que autoriza a reabertura da atividade. Essa medida faz parte do Plano de Contingência elaborado pela Vigilância Sanitária do município em conjunto com a Associação de Locação por Temporada da Serra Gaúcha (ATSG).

“Com a criação da Associação foi possível dialogar e agora depois de um tempo foram encontradas soluções que contemplam medidas de segurança, tanto para a melhor fiscalização por parte do Executivo municipal, quanto para o proprietário/administrador, assim como para os visitantes e moradores”, afirma o secretário, Anderson Boeira.

A plataforma foi desenvolvida pela empresa Amarilis e tem um funcionamento simples, prevendo todos os tipos de locação de temporada, sejam proprietários alugando imóveis próprios, bem como administradores que realizam a intermediação e gestão de imóveis de terceiros. “Trata-se de um sistema onde é possível que todo locador de temporada do município inscreva seus imóveis disponíveis, gerando um cadastramento e mapeamento para que o poder público possa realizar a fiscalização sanitária prevista no decreto 126/2020 de Gramado”, afirma Giovanni Nervo, Vice-Presidente da ATSG.

A plataforma entrou em vigência e ficou disponível para os locadores por temporada da cidade assim que o novo decreto foi publicado. Aproximadamente 400 imóveis já foram cadastrados em menos de dois dias.

Para o turista que se interessa em realizar a locação de um imóvel, é necessário que certifique que o mesmo esteja devidamente cadastrado e ciente dos protocolos de combate a disseminação do coronavírus. Para acessar a listagem dos imóveis que estão regularizados basta acessar o site: http://gramado.amarilis.in Lá ele encontra uma listagem completa de todos imóveis cadastrados bem como a possibilidade de procurar pelo endereço do imóvel no qual está interessado.

O cadastro na plataforma pode ser feito no site http://cadastrar.amarilis.in Após, deve seguir os passos de preenchimento dos formulários conforme o tipo de locador. O sistema prevê tanto o cadastro de proprietários que locam imóveis próprios como também imobiliárias e corretores autônomos que intermediam e gerenciam imóveis de terceiros. No próprio site de cadastro há links para tutorias passo a passo de como cadastrar o imóvel e gerar o selo certificador de regularização. O sistema atualmente não apresenta custo nenhum para os locadores.

O contato com a empresa que fornece a plataforma para dúvidas técnicas é: (51) 99720-2040 ou através do e-mail: [email protected]

“Gostaria apenas de parabenizar a administração pública de Gramado por mais uma vez estar na vanguarda tornando-se o primeiro município do Brasil a adotar um formato coerente e sustentável de locação por temporada com regras claras e segurança jurídica para quem quer investir no setor”, comenta Giovanni Nervo.

Foto: Carlos Borges