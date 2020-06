2ª Cia de Bombeiros Militar realizam vistoria de hidrantes em Canela e salvamento de gato em Gramado

Continua depois da publicidade

Durante a segunda-feira (08), a 2ª Cia de Bombeiros Militar realizou 3 atendimentos.

Em Canela, às 13h55min, a guarnição canelense continuou o trabalho de vistoria em hidrantes. Já na madrugada de terça-feira (09), às 01h10min, a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros de Canela foi acionada devido a uma ocorrência de agressão física. No local, a vítima estava sentada no chão, com ferimentos na cabeça. A equipe de resgate fez o curativo e imobilizou a vítima, que foi encaminhado ao HCC.

Em Gramado, apenas uma ação foi realizada. Entre às 17h e 18h, a guarnição gramadense executou o resgate de um gato, que estava preso em uma árvore na Rua da Ladeira, no bairro Planalto.