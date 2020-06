Amigos Solidários realizam doações de marmitas em Canela

Continua depois da publicidade

A crise econômica que se abateu sobre o mundo, causada pela pandemia do Covid-19, mobilizou um grupo de amigos que decidiu se engajar em uma ação humanitária. Assim surgiu a Marmita Solidária.

Desde a primeira ação, ocorrida em 08/05, o grupo já alimentou 1.112 pessoas da comunidade canelense.

Este resultado representa cinco semanas de trabalho, desde a busca por auxilio nas doações, preparo e entrega das viandas com comidas quentinhas.

Além do anonimato, a iniciativa dos Amigos Solidários não tem vínculo com empresas, entidades, nem qualquer conotação política. A divulgação do trabalho serve somente para incentivar as doações.

“Àqueles que tem nos auxiliado, nosso sincero agradecimento.”, destacaram.

Para quem quiser colaborar com alimentos não perecíveis, recursos financeiros para compra de embalagens e alimentos perecíveis, segue abaixo telefones para contato.

Com carinho e união, podemos transformar vidas.

Junte-se a nós e faça parte dessa história.

Contatos

98133 1088 Neka

99631 5066 Tânia

99681 4414 Luciana